거창문화재단 임지빈 작가 ‘Space in LOVE’ 야외 기획전 개최

군청 앞 문화·휴식 공간 8월 7일까지



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남거창문화재단은 거창군청 앞 문화·휴식 공간에서 오는 8월 7일까지 임지빈 작가와 협업해 ‘Space in LOVE’ 야외 기획전을 개최한다.

설치 미술 프로젝트인 ‘Space in LOVE’ 야외 기획전은 장기화한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 지친 군민들에게 색다른 전시를 경험할 수 있는 대형작품 3점 설치해 일상적인 공간을 미술관으로 바꾸는 게릴라성 전시다.

전시에 참여한 임 작가는 조각과 설치미술을 하는 작가로 베어브릭을 모티브로 작업해 다수의 전시를 해 오고 있다.

특히 작가의 베어브릭은 국내외 많은 팬을 보유하고 있으며 다양한 명품과 콜라보 전시를 하는 유명 팝아티스트 작가이다.

임 작가는 “치열하게 하루하루를 살아가고 있는 현대인을 투영한 ‘베어벌룬’을 이용해 일상의 익숙한 풍경 속에서 베어벌룬이 찌그러져 있는 모습으로 표현하며 어디서든 찌그러져 있는 모습은 보는 이들에게 웃음을 자아낼 것”이라고 전했다.

구인모 거창문화재단 이사장은 “이번 야외 전시를 통해 군민들의 답답함이 해소되길 바라는 마음으로 추진하게 됐다”며 “동심을 찾아가고, 힘든 일상 속에서 상상력과 긍정적인 생각이 만나 행복한 시간을 가질 수 있기를 기대한다”고 전했다.

