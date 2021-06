배스킨라빈스, 아이스크림 ‘드라이브 픽업’ 도입

[아시아경제 문혜원 기자] 배스킨라빈스는 차 안에서 바로 아이스크림을 받아볼 수 있는 ‘드라이브 픽업’ 서비스를 도입했다고 22일 밝혔다.

드라이브 픽업은 고객이 지정된 장소에 정차하면 모바일 앱 ‘해피오더’를 통해 미리 주문한 제품을 직원이 직접 차까지 전달해주는 서비스다. 주문서 작성시 차량 정보(색상 및 차량 번호)를 입력하면 차에서 내리지 않고도 지정된 시간에 원하는 상품을 수령할 수 있다.

해당 서비스는 오전 10시부터 각 매장 마감시간까지 이용이 가능하며, 교통 안전을 위해 매장별로 지정된 픽업 장소에서만 제품 수령이 가능하다. 고객은 해피오더 주문시 지도상의 픽업 위치를 사전에 확인할 수 있다.

차량에서 주문·결제, 제품 수령의 전 과정을 진행하는 일반적인 ‘드라이브 스루’ 방식과 달리 사전에 해피오더 앱을 통해 제품 결제 단계까지 완료하고, 제품 수령만 진행하면 되기 때문에 차량에서의 대기 시간을 절약할 수 있다. 또 매장에 입점하지 않아도 돼 타인과의 접촉을 최소한으로 줄여 안심하고 서비스를 이용할 수 있다.

배스킨라빈스는 오는 25일부터 27일까지 사흘 간 해피오더의 드라이브 픽업이나 매장 픽업 이용시 사용 가능한 ‘4000원 할인 쿠폰’을 제공한다. 또 같은 기간에 ‘해피페이(해피포인트 사용 매장에서 이용 가능한 원터치결제 서비스)’ 등 지정된 결제 수단을 이용하는 고객에게는 최대 3000원의 추가 혜택을 제공한다.

한편 현재 배스킨라빈스의 드라이브 픽업 서비스는 ‘HIVE한남’, ‘석촌호수점’, ‘신논현점’ 등 약 600여개 매장에서 이용 가능하며, 앞으로 도입 매장을 늘려나갈 계획이다.

