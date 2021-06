[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 21일 김범석 전 의장의 사임과 관련해 이번 화재와 관련이 없다고 해명했다. 쿠팡은 이날 "김 전 의장의 국내 등기이사 및 이사회 의장 사임일자는 지난 5월 31일로, 이번 화재가 발생하기 17일 이전에 이미 사임이 이뤄졌다"며 "이는 법인 등기부등본을 통해서 명확히 확인할 수 있다"고 설명했다.

이어 쿠팡은 "사임등기가 완료돼 일반에 공개된 시점에 공교롭게 화재가 발생한 것"이라며 "김 전 의장이 이번 화재 발생 이후 사임했다는 일부 언론 보도는 전혀 사실이 아니다"고 했다.

