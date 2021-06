광주시-민주당, 지역현안 해결·국비 확보 머리 맞대

예산정책협의회 개최…주요 현안 논의

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시와 더불어민주당이 21일 ‘2021 예산정책협의회’를 갖고 지역현안 해결과 내년도 국비 확보에 힘을 모으기로 했다.

21일 광주시에 따르면 이날 예산정책협의회는 이용섭 시장을 비롯한 시 간부공무원, 더불어민주당에서는 송영길 대표를 비롯해 윤호중 원내대표, 김용민·강병원·백혜련·김영배 최고위원, 박완주 정책위의장, 서삼석 수석사무부총장, 맹성규 예결위 간사 등 당 지도부와 지역 국회의원 등이 참석했다.

이용섭 광주시장은 먼저 “대구-광주간 달빛내륙철도가 이달 중에 개최되는 국토교통부 철도산업위원회에서 4차 국가철도망구축계획에 포함될 수 있도록 도와달라”고 요청했다.

이 시장은 “달빛내륙철도는 문재인 대통령 공약사항으로 동서화합을 통한 국민통합과 국가균형발전을 위해 꼭 필요한 사업이자 영호남인들의 염원이다”면서 “만약 이번에 향후 10년 계획인 4차 계획에도 포함되지 않는다면 지역민들의 실망감과 좌절감은 이루 헤아릴 수 없을 것이다”고 말했다.

광주군공항 이전문제에 중앙정부가 관심을 갖고 지원하도록 군공항이전특별법을 이번 정기국회에서 처리해줄 것을 요청했다.

이 시장은 “광주군공항 이전 문제 역시 대통령 공약사항이고 100대 국정과제에 포함돼 있을 뿐 아니라 군 공항은 중요한 국가 안보시설인 만큼 국가가 나서주어야 한다”면서 “현재 국회에 계류 중인 군공항이전특별법 개정안 중 각 절차별 처리기한을 명시한 내용에 대해서는 국방부도 동의하고 있는 만큼 이번 정기국회에서 우선 처리해주시길 부탁드린다”고 말했다.

이외에도 광주형 일자리 성공을 위한 경차지원 확대, 인공지능 4대강국 대한민국을 뒷받침할 AI특별법 제정, 옛 광주교도소 부지에 조성 중인 민주인권파크 국가사업 추진 등의 현안 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 당차원에서 관심과 지원을 건의했다.

이날 ▲친환경 공기산업 육성 ▲국가고자기장연구소 구축 용역 ▲광주시의료원 설립 ▲광주비엔날레 전시관 건립 ▲인공지능반도체 상용화 테스트베드 구축 ▲인공지능 중심 산업융합집적단지 조성 ▲도시철도 2호선 건설 등 총 21건 4533억원의 국비지원에 대한 당의 협조도 요청했다.

송영길 민주당 대표는 “민주주의의 성지인 광주가 민주주의 발전 뿐 아니라 인공지능시대 첨단산업을 선도할 수 있도록 주요 현안사업의 정부 예산 반영이 이뤄지도록 당 차원에서 최선을 다하겠다”고 화답했다.

한편, 광주시는 지난 4월 지역국회의원과의 당정협의회를 시작으로 5월 기재부와 지방재정협의회, 6월 정의당 예산정책간담회, 더불어민주당과의 예산정책협의회를 잇따라 개최하는 등 국비 3조원 확보를 위해 총력을 기울이고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr