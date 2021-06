경남 기부 1호 김경수 도지사를 시작으로 도내 도시가스 3사 참여

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 경남사회복지공동모금회와 함께 '우리 경남 사회 백신 나눔 캠페인'의 성금 기탁식을 했다고 21일 밝혔다.

이날 기탁식은 '우리 경남 사회 백신 나눔 캠페인'의 첫 기부자인 김경수 도지사를 시작으로 도내 도시가스 3사도 참여했다.

경남에너지가 1억원, 경동도시가 3000만원, 지에스이 3000만원 등 총 1억6000만원을 기탁했다.

김 지사는 "코로나로 인해 새로운 문제를 안게 된 우리 사회에 말 그대로 백신과도 같은 캠페인이 되고, 백신도 많이 공급되면 좋겠다"고 밝혔다.

모금은 도내 노인과 장애인, 아동, 저소득층 등 재난 취약계층 지원에 사용될 예정이다.

한편 7월 31일까지 진행하는 '우리 경남 사회 백신 나눔 캠페인'은 계좌 모금과 인터넷 기부도 가능하다.

