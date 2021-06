창원시, 창원박물관 건립 홍보 SNS 이벤트

2025년 산업·노동·역사 박물관 개관 공감이벤트 진행

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 '창원박물관 건립 공감 이벤트'를 진행하고 있다고 21일 밝혔다.

앞서 지난 5월 문화체육관광부의 '공립박물관 설립 타당성 사전평가'가 최종 통과됐다.

이벤트는 지난 17일부터 7월 11일까지 진행되며, 전 국민 누구나 참여할 수 있다.

박물관 공식 유튜브 채널 '창원박물관'에서 '창원박물관 퀴즈 이벤트' 제목의 게시물을 찾고, 영상을 끝까지 시청한 후, '좋아요'와 '구독'을 누르면 된다.

게시글에 업로드된 '구글 폼'에 퀴즈의 정답과 개인정보를 작성해 보낸 후 댓글을 달면 된다.

당첨 결과는 7월 16일 창원박물관 공식 SNS(유튜브, 인스타, 페이스북, 트위터)에 공개될 예정이다.

시는 백신 접종자 수가 늘어남에 따라 이번 6월 시민 공감 이벤트를 시작으로 12월까지 범시민 온라인 홍보 이벤트를 계획하고 있다.

정숙이 문화유산육성과장은 "코로나19 장기화로 지친 시민들에게 소소한 즐거움을 드리고 싶어 이벤트를 준비했다"며 "2025년 준공하는 창원 박물관을 널리 알리는 행사에 시민 여러분의 많은 참여 부탁드린다"고 말했다.

