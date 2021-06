6월 21일부터 7월 30일까지 도내 다중이용시설 음식점 등 대상

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 21일부터 30일까지 방역·위생 점검 및 조리 식품 등에 대한 합동 점검을 한다.

이번 합동 점검은 다중이용시설 내 음식점 등에 대한 코로나19 방역관리 및 식품안전관리를 강화하고 여름철 식품 안전성 확보를 위한 것이다.

점검 대상은 다중이용시설의 음식점, 유흥 시설, 보양식 취급 음식점 등이다.

주요 점검 내용은 출입자명부 작성·관리, 관리자·종사자 마스크 착용, 환기·소독 대장 관리 등 방역 수칙 준수 여부 등이다.

경남 보건환경연구원과 협조해 식혜, 냉면, 콩국수, 칡즙, 엑기스 등의 제품에 대해 48건 이상의 수거·검사도 진행한다.

