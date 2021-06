경기도민 79% "반려동물 판매자격 제한 찬성"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도민 79%는 반려동물 판매 자격을 제한하는데 찬성하는 것으로 나타났다.

경기도는 지난 달 11~12일 이틀 간 도민 1000명을 대상으로 '반려동물 매매 관련 도민 여론조사'를 실시한 결과 '국가ㆍ지방정부에서 허가받은 자격증 등으로 반려동물 판매 자격을 제한하는 것'에 대한 찬성하는 도민이 79%로 집계됐다다고 21일 밝혔다.

이어 개인 간 반려동물 매매 금지에 대해서도 응답자의 77%가 찬성했다. 또 반려동물 유통경로를 단축해 생산업자와 입양 희망자가 직접 거래할 수 있도록 해야 한다는 응답자도 76%였다.

입양경로 조사 결과 지인이나 유기동물 보호ㆍ입양센터 등 무상으로 받는 비중과 돈을 주고 '구매'하는 비중이 비슷한 것으로 나타났다.

입양경로를 묻는 말(중복 응답)에는 지인 무료(45%), 유기동물 보호ㆍ입양센터(7%), 모르는 사람 무료(5%) 등이 57%였다.

반면 오프라인 판매업체(33%), 지인 유료(10%), 모르는 사람 유료(5%), 온라인 판매업체(4%) 등 '유료 경로'는 53%였다.

도민들은 가장 바람직하다고 생각하는 반려동물 입양경로로 '유기동물 보호ㆍ입양 센터 입양'(42%)을 꼽았다. 이어 ▲지인 무료입양(25%) ▲지인 유료입양(12%) ▲오프라인 판매업체 입양(8%) 등이었다.

경기도의 동물 정책에 대해서는 특별사법경찰단의 동물보호법 위반 단속 활동(81%), 여주 반려동물 테마파크 조성과 반려동물 입양센터 운영 등 반려동물 정책(77%)에 대해 긍정적으로 평가했다.

한편, 이재명 경기도지사는 지난 1월 파주시 동물 보호ㆍ복지시설 '더봄 센터'를 방문한 자리에서 "반려동물은 사지 말고 입양하자는 말처럼 거래를 최소화하고 입양할 수 있도록 하는 게 맞다"며 "공장식 생산을 통해 매매하는 것을 금지하고 분양을 책임질 수 있는 사람들에게 자격 면허를 줘서 엄정하게 관리해야 한다"고 강조했다.

도는 22일 여의도 이룸센터에서 '개 식용 및 반려동물 매매 제도개선 국회토론회'를 열고, 관련법안 마련 및 제도개선 등에 대한 공론화의 장을 마련한다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr