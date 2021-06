19일 오후 6시까지 352명 코로나19 확진…전날보다 54명↓

수도권 75% - 비수도권 25%

[아시아경제 유제훈 기자] 19일 방역당국 및 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 6시까지 코로나19 진단검사에서 양성판정을 받은 신규 확진자는 총 352명이다. 이는 전날 같은 시간 확진자(406명) 보다 54명이 적은 수치다.

지역별론 서울이 145명, 경기 101명, 인천 18명 등으로 수도권이 264명(75.0%)에 달했다. 비수도권은 부산 20명, 대구 13명, 강원·경남 11명, 충남 10명, 경북 6명, 울산 4명, 대전·충북 3명, 전북·전남·제주 2명, 광주 1명 등으로 88명(25.0%)이었다.

이날 자정까지 최종 집계될 인원은 약 400명 수준에 이를 것으로 예상된다. 단, 토요일인 이날은 주말로 코로나19 진단검사 건수가 줄면서 확진자 증가세가 예상에 미달할 가능성도 있다.

한편 최근 코로나19 신규 확진자 수는 일별로 452명, 399명, 373명, 545명, 540명, 507명, 482명으로 일평균 471명 가량이다. 이 중 지역발생 확진자는 평균 약 444명으로 서서히 감소세를 나타내고 있다.

