GH, 평택·안선서 '경기행복주택' 252가구 공급

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 평택BIX, 안산스마트허브 경기행복주택 입주자를 추가 모집한다.

행복주택은 청년, 산업단지근로자 등의 젊은 계층과 주거취약계층의 주거안정을 위해 주변 시세의 60~80% 수준으로 저렴하게 공급하는 공공임대주택이다. 경기행복주택은 경기도에 특화된 행복주택으로 GH가 공급한다.

평택BIX 경기행복주택은 산업단지형 행복주택으로, 황해경제자유구역 평택포승(BIX) 지구 내에 위치하고 있으며 안산스마트허브 경기행복주택은 반월 국가산업단지 내에 위치해 있다.

평택BIX 경기행복주택의 모집대상은 총 236가구로 ▲청년 216가구 ▲산업단지 근로자 16가구 ▲고령자 4가구 등이다. 안산스마트허브 경기행복주택은 ▲청년 14가구, ▲산업단지 근로자 2가구 등 총 16가구다.

GH는 이번 모집에서 평택BIX 경기행복주택의 소득요건을 전년도 도시근로자 월 평균소득의 120%에서 150%로 완화했다.

GH는 특히 주택 단지별로 입주자의 생활편의를 제고할 수 있는 설계 와 시설을 도입해 입주자의 주거 만족도를 높이는 데 노력을 기울였다.

안산스마트허브 경기행복주택에는 피트니스 센터, 무인택배함, 공용세탁실, 전기차 충전소 등을 설치했다. 평택BIX 경기행복주택에는 체력 단련장, 어린이 승하차장, 근로자 휴게소 등을 설치했다.

청약은 이달 23일부터 25일까지 인터넷(GH 임대주택 청약센터, apply.gh.or.kr)을 통해 가능하다. 계약은 다음 달 7일부터 9일까지 전자계약으로 진행된다.

공급 단지별 입주자격, 입주자 선정 등 자세한 사항은 GH 임대주택 청약센터(apply.gh.or.kr)에 게시된 입주자 모집공고를 참고하거나 상담전화(031-216-7840)로 문의하면 된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr