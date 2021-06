서비스 7주년 아이디어스, 대규모 프로모션…최대 81% 할인

서비스 7년간 누적 거래액 5200억원, 앱 다운로드 수 1300만건 돌파

[아시아경제 김철현 기자] 핸드메이드 라이프 스타일 플랫폼 '아이디어스'를 운영하는 백패커(대표 김동환)는 서비스 런칭 7주년을 맞아 대규모 프로모션인 '아이디어스데이'를 실시한다고 18일 밝혔다.

2016년 출시된 아이디어스는 현재까지 누적 거래액 5200억원과 앱 다운로드 수 1300만 건을 기록하며 국내 최대 핸드메이드 플랫폼으로 자리 잡았다. 현재 마켓 플랫폼을 중심으로 온라인 취미 클래스, 공유 공방, 오프라인 매장, 작가 지원 스토어, 다이닝펍 등 다양한 분야에서 서비스를 선보이고 있다.

백패커는 아이디어스 서비스 7주년을 기념해 이달 21일부터 5일 간 할인 기획전, 25만원 상당의 쿠폰팩, KB카드 청구 할인 등 다양한 혜택을 제공할 예정이다. 식품, 악세서리, 패션·뷰티, 리빙·인테리어, 디지털·아트 등 5개 분야의 총 4300여개의 인기 작품들을 최대 81%까지 할인된 가격에 판매한다.

