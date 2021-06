28시간째 이어지는 이천 쿠팡물류센터 화재…뼈대 드러내고 검은 연기

소방관 1명 실종…안전진단 후 수색재개 여부 결정

인화성 물질 다량 진화 어려움

[아시아경제 이관주 기자] 경기 이천시 소재 쿠팡 덕평물류센터에서 발생한 화재가 28시간 넘게 이어지는 가운데 소방당국이 진화에 어려움을 겪고 있다. 250명 가까운 직원들은 모두 대피해 인명피해는 없었으나, 진화 작업을 벌이던 소방관 1명이 실종되면서 안타까움이 더해졌다.

18일 소방당국에 따르면 전날 이천시 마장면 쿠팡 덕평물류센터에서 발생한 불이 이날 오전 9시30분 현재까지 꺼지지 않고 있다. 전날 오후 7시께부터 건물 전체로 불길이 확산되면서 밤새 맹렬한 기세로 타올랐고, 건물 전체가 앙상한 뼈대를 드러냈다. 건물 내부에는 택배 포장에 사용되는 종이박스와 비닐, 스티커 등 인화성 물질이 많아 검은 연기를 여전히 내뿜고 있다.

이로 인해 소방당국은 인명검색 과정에서 실종된 경기 광주소방서 119구조대 구조대장 김모(52) 소방경을 찾는 작업도 중단한 상태다. 김 소방경은 전날 오전 11시50분께 동료 4명과 인명검색을 위해 건물 지하 2층에 들어갔다가 홀로 나오지 못했다. 진입한 4명 중 3명은 대피했고, 1명은 탈진 상태로 빠져나와 병원에 이송됐다.

이번 불은 전날 오전 5시36분께 지하 2층, 지상 4층, 연면적 12만7178.58㎡ 규모의 물류센터 1동 건물 지하 2층에서 시작됐다. 폐쇄회로(CC)TV 분석 결과, 지하 2층 물품창고 내 진열대 선반 위쪽에 설치된 콘센트에서 불꽃이 나는 장면이 담겨 있었다. 소방당국은 신고 접수 20분 만에 관할 및 인접 소방서의 인력과 장비를 동원하는 ‘대응 2단계’ 경보를 발령해 진화에 나섰고, 화재 발생 2시간 40여분 만인 오전 8시19분께 큰 불길을 잡았다. 최초 불이 났을 당시 이곳에서는 직원 248명이 근무 중이었는데, 이들은 모두 대피해 직원 인명피해는 나오지 않았다.

그러나 오전 11시50분께 내부에서 불길이 다시 치솟았다. 진화 작업을 하던 소방관들도 긴급 탈출 지시를 받고 야외로 대피했지만, 김 소방경은 빠져나오지 못했다. 소방당국은 밤샘 진화작업을 벌였으나 가연 소재가 많은 물류창고의 특성 때문에 불길이 쉽사리 잦아들지 않는 상황이다. 소방 관계자는 “건물 지하 2층 내부 선반에 있던 다량의 가연물이 무너져 내리면서 연소가 재확대된 것으로 추정된다”며 “현재 건물 전체로 연소가 확대돼 붕괴 우려로 진입이 어려워 외부에서 연소 확대에 주력하고 있다”고 설명했다. 소방당국은 장비 139대와 416명의 인력을 동원해 방수포 등을 이용한 원거리 진화작업을 벌이고 있다.

소방당국은 건물 안전진단 후 수색 재개 여부를 결정할 방침이다. 경찰은 현장 CCTV 영상을 확보하는 한편, 불길이 잡히는 대로 합동감식에 나서는 등 화재 원인을 규명할 계획이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr