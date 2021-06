CJ온스타일, 썸머 패션 페스티벌…“여름 옷장을 풍성하게"

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일은 오는 19일부터 27일까지 ‘썸머 패션 페스티벌’을 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 행사에서는 적립금 이벤트부터 경품까지 다채로운 프로모션을 마련했다. 행사 기간 동안 앱을 통해 패션 상품을 5만 원 이상 구매하면 주문 건별로 스탬프가 누적된다. 스탬프 2개는 1만 원, 3개는 3만 원, 5개는 5만 원의 적립금이 지급된다. 행사 배너가 있는 제품만 적용되며 적립 신청하기를 눌러야 참여가 완료된다.

썸머 패션 페스티벌 이벤트 페이지를 카카오톡으로 공유하면 LG트롬 스타일러, 발뮤다 그린팬S 선풍기, 위닉스 뽀송 가습기 등 인기 가전제품을 받을 수 있다. 상품별로 각 1회씩 최대 3회 응모 가능하다.

모바일 패션 카테고리별 10% 적립 행사도 진행한다. 오는 20일까지 명품 카테고리에서 40만 원 이상 구매하면 주문 금액의 10%, 최대 6만 원을 적립 받을 수 있다. 21일부터 24일까지는 패션 카테고리에서 5만 원 이상 구매하면 최대 3만 원이 적립된다. 25일부터 27일까지는 레포츠, 언더웨어, 레포츠 캐주얼 및 제화 일부 상품에서 5만 원 이상 구매 시 최대 3만 원이 적립된다.

CJ온스타일 관계자는 “트렌드와 실용성을 고려해 여름에 꼭 필요한 제품들로 행사 라인업을 구성했다”며 “다양한 이벤트를 준비한 만큼 많은 고객들이 혜택을 누리시길 바란다”고 말했다.

