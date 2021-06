문화재청·반크, 인접국 역사 왜곡 공동 대응

디지털 문화유산 홍보대사 양성 등 관련 MOU

문화재청과 사이버 외교사절단 반크는 17일 인접국의 역사·문화재 왜곡 대응을 위한 업무협약을 맺었다. 디지털 문화유산 홍보대사 양성, '문화재지킴이' 단체와 역사 왜곡 대응, 세계유산 등재, 세계인 대상 한국 문화유산 교육과 관련 콘텐츠 보급 등을 협력 추진하는 내용이다.

문화재청 측은 “최근 김치공정, 한복공정, 독도왜곡 등 주변국이 우리 문화유산과 역사를 왜곡하거나 부정하는 사례가 늘고 있다”며 “우리 조직의 풍부한 문화유산 정보와 반크의 역사왜곡 대응 경험으로 국내외 역사 인식을 바로잡는데 이바지하겠다”고 했다.

반크는 세계에 한국을 바로 알리는 활동을 전개하는 민간단체다. 외국 교과서, 백과사전, 박물관, 온라인 등에 왜곡 기재된 한국 역사를 바로잡고 다양한 문화유산을 홍보한다.

문화재청 측은 “문화재지킴이 단체들과의 연대와 청년 유네스코 세계유산 지킴이 운영 지원도 강화하겠다”며 “국제적 협력 기능과 조정 역할을 수행할 조직 강화를 위해 행정안전부와도 협의를 추진하고 있다”고 밝혔다.

