삼부토건, 각 분야별 신입·경력사원 채용… "우수한 인재 지원 기대"

[아시아경제 장효원 기자] 삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 2,990 전일대비 5 등락률 -0.17% 거래량 1,085,712 전일가 2,995 2021.06.17 11:38 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 삼부토건, 128억 규모 인천 굴포천 생태하천복원사업 수주‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 은 회사와 함께 성장하고 미래를 함께할 우수한 전문 인재를 확보하기 위해 정규직인 신입 및 경력사원을 채용한다고 17일 밝혔다.

모집분야는 토목·건축·기전·품질·안전·관리 등 총 6개 분야이며 지원자격은 각 분야별 경력 및 자격증 소지자 등을 대상으로 한다.

채용 절차는 서류전형, 인적성 검사 및 면접전형, 신체검사 순으로 전형이 진행될 예정이며 서류 접수 기간은 오는 24일까지다. 자세한 내용은 삼부토건 홈페이지, 건설워커, 사람인 채용공고를 참고하면 된다.

회사 관계자는 “삼부토건과 미래를 함께 할 우수한 인재들의 많은 관심과 지원을 기대한다”고 말했다.

한편 1948년 창업한 삼부토건은 대한민국 건설업 면허 1호 기업으로서 토목, 건축, 도로, 항만, 주택사업 분야에서 기술과 시공능력, 품질을 인정받고 있는 종합건설회사이며 ‘삼부르네상스’ 아파트 브랜드로 잘 알려져 있다.

