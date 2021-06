서울시농수산식품공사 '2021년 혁신 아이디어' 공모

전 국민 대상 6월21일부터 7월2일까지 ‘혁신 아이디어’ 제안 공모 접수... 공사 업무 관련 농수산물 유통 및 안전·보건 분야의 참신한 아이디어 공모로 공사 혁신 및 사회적 가치 창출을 위한 과제 발굴

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호)는 6월21일부터 7월2일까지 12일간 전 국민을 대상으로 ‘혁신 아이디어 공모전’을 개최한다.

이번 ‘혁신 아이디어 공모전’은 국민들의 창의적인 아이디어를 바탕으로 민주적 의사 결정과 주민 참여 실천을 통해 공사의 업무 혁신 및 공익 가치 향상, 사회적 가치 창출을 위한 참신한 의견을 모으기 위해 마련됐다.

공모는 ‘공공성 제고’ ‘맞춤형 서비스’ ‘경제 활성화’ ‘안전·보건’ 및 ‘기타 혁신’ 등 5개 분야로 진행, 공사 혁신에 관심 있는 국민이면 누구나 참여할 수 있다.

공사는 당선된 우수 아이디어 제안자에게 포상을 하고, 향후 공사 업무 및 혁신 과제에 반영하여 실천방안을 만들어 나갈 계획이다.

이번 공모전의 자세한 내용은 공사 홈페이지 공고 게시판(시장소식-시장새소식-일반공지)을 참조하거나 혁신 아이디어 공모 담당자에게 문의하면 된다.

