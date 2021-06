광진구 ‘소원을 말해봐’ 이벤트 진행...왜?

코로나19 백신접종 통해 일상회복 기원하는 구민 참여 이벤트 진행... 29일까지 작지만 웃음을 줄 수 있는 소원 접수받아 ‘구민 소원지도’ 제작

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 코로나19 극복과 일상 회복을 기원하기 위해 구민을 대상으로 소(小)소(笑)한 소원을 말해보는 ‘소원을 말해봐’ 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 코로나19 장기화로 지친 구민을 위로, 서로의 희망 메시지를 공유하기 위해 마련됐다.

특히, 7월부터 3분기 예방접종이 만 18~59세 일반인으로 확대 시행될 예정임에 따라 구민들이 적극적으로 백신접종에 동참할 수 있도록 격려, 하루빨리 일상을 되찾겠다는 의지를 담았다.

광진구민이면 누구나 참여 가능, 이달 29일까지 일상생활 속 작지만 웃음을 줄 수 있는 소소한 소원과 사연을 작성, 구 홈페이지를 통해 제출하면 된다.

구민이 작성한 일상 속 소원은 모두 모아 ‘구민 소원지도’로 제작되며, 7월1일 구 홈페이지에 공개될 예정이다.

김선갑 구청장은 “코로나19로 모두가 지친 요즘, 구민들과 작은 소원을 공유하며 소소한 재미를 드리고자 한다”며 “구민들이 하루빨리 소중한 일상을 되찾을 수 있도록 최선을 다하겠다. 광진구가 코로나로부터 안전할 수 있도록 구민들께서도 백신 접종에 적극적으로 동참해주길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr