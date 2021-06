함안 대표 무형문화재 낙화놀이 즐기며 소원빌어요

나만의 낙화봉만들기, 저문 밤 불꽃놀이 감상하며 소원빌기

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 함안 낙화놀이 낙화봉 만들기 유료 체험행사가 지난 5일부터 운영 중인 가운데 매주 토요일마다 실시하는 이번 행사의 참가자를 모집하고 있다.

함안의 대표 무형문화재인 함안 낙화놀이를 체험해 보는 행사로 소원지를 붙인 낙화봉 만들기, 소원 빌기, 무진정에서 인생샷 남기기 등을 통해 추억을 남길 수 있다.

체험은 함안 낙화놀이 전수관에서 매주 토요일 3시, 5시 회당 20명씩 참여할 수 있다.

참가비는 1인당 1만원이고, 1인당 2개의 낙화봉을 만들 수 있다.

낙화놀이 전수관에서 낙화놀이의 역사와 유래에 관한 영상을 시청한 후 낙화봉을 만들어 보고 저녁 7시 무렵 낙화봉에 불을 붙여 낙화놀이를 감상한다.

접수는 네이버 예약 시스템에서 '함안 낙화놀이 보존회'를 검색해 신청하거나 당일 현장 접수도 가능하다.

