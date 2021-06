김해사랑상품권, 하반기부터 운영 정책 개정 … 발행시간, 한도액 조정

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 김해사랑상품권의 하반기 운영정책이 변경된다고 16일 밝혔다.

주요 변경사항은 매월 첫 번째 평일 오전 10시에 발행되던 김해사랑상품권이 오전 11시, 오후 2시에 하루 2번 발행과 1인당 할인받을 수 있는 구매 한도가 월 30만원에서 20만원으로 조정된다.

이는 최근 1시간도 채 되지 않아 월 발행액이 소진돼 상품권의 조기 완판을 완화하고 더 많은 김해시민이 상품권을 구매할 수 있도록 하기 위함이다.

또한 기존 60억 원 발행했던 상품권을 7월부터는 최소 80억 원에서 최대 100억 원 규모로 발행할 예정이다.

기존 발행 규모에서는 최소 2만여명의 시민들이 살 수 있었다면 하반기에는 매월 5만여명 이상으로 증가한다.

허성곤 시장은 “하반기부터는 발행 규모 확대와 할인구매한도 하향 조정으로 더 많은 시민이 김해사랑상품권을 구매할 수 있을 것으로 기대된다”며 “앞으로도 더 많은 관내 소상공인과 시민이 상품권 혜택을 받으실 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

