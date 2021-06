[아시아경제 지연진 기자] LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,671,000 전일대비 101,000 등락률 +6.43% 거래량 80,506 전일가 1,570,000 2021.06.16 11:08 장중(20분지연) 관련기사 주식거래엔 막힌 '소수점거래'"친환경 가치소비 앞장" 이마트, LG생활건강과 협업 행사기관, 5월 상승장 이끄나...연기금도 순매수 행진 close 이 16일 코로나19 백신 접종율 상승으로 일상 복귀 기대감이 커지면서 강세를 보이고 있다.

LG생활건강은 이날 오전 10시50분 기준 전거래일대비 10만2000원(6.50%) 상승한 167만2000원에 거래되고 있다.

LG생활건강의 주가는 이날까지 5일 거래일 연속 상승세를 이어가고 있다. 백신 접종 확대로 코로나19 종식 기대감이 커지며 실적 개선이 전망되는 점이 주가에 반영된 것으로 보인다.

한유정 대신증권 연구원은 “하반기 미국, 일본에서의 회복이 순차적으로 이뤄지며 높은 브랜드력으로 중국 수요 증가가 지속될 것”이라며 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 14% 증가한 3,461억원을 기록할 것으로 전망했다.

