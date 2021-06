이재명 "이준석 대표 수술실 CCTV 설치 유보 실망…국민 바람 저버려"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 이준석 국민의힘 대표의 수술실 CCTV 설치 유보에 대해 실망스런 답변이라며 국민 기대에 부응할 수 있는 협치를 촉구했다.

이 지사는 15일 페이스북에 올린 "이준석 대표님의 수술실 CCTV 유보 입장 실망'이라는 글을 통해 "수술실 CCTV에 대한 우리 당 윤호중 대표님의 질의에 이준석 국민의힘 대표가 의료행위가 소극적이 될 거라며 '사회적 추가 논의가 필요하다'는 유보 입장을 밝혔다"며 "이준석 대표의 당선으로 '할 일은 하는' 정치를 기대해 온 국민들 입장에서는 바람과 동떨어진 실망스러운 답변"이라고 비판했다.

이어 "국민 80% 이상이 압도적으로 동의하는 법안이자 오랜 기간 토론의 과정을 거친 사안"이라며 "엘리트 기득권을 대변해왔던 국민의힘의 기존 모습과 달라진 게 없다"고 지적했다.

특히 "의료계 일각에서 '의료진 자율에 맡기자'고 하지만 수술실의 의료행위는 단 한 번의 사고로 국민 생명이 좌우될 수 있는 문제"라며 "국민들이 그 단 한 번의 사고를 방지하기 위한 국가의 역할을 요구하고 있다"고 강조했다.

아울러 "수술실에 CCTV를 설치하면 의료행위가 소극적이 될 거라는 주장도 이해하기 어렵다"며 "'차량에 블랙박스가 있다고 소극 운전하느냐'는 인터넷 커뮤니티 글의 일침이 바로 국민들의 시선"이라고 충고했다.

나아가 "어린이집 CCTV가 소극 보육을 유발하지 않는 것처럼 수술실 CCTV는 오히려 양심적이고 불법 저지르지 않는 대다수 의료진들에 대한 국민 신뢰를 높이고 극소수의 불법 의료나 성추행 등으로부터 국민을 지켜줄 것"이라고 덧붙였다.

이 지사는 "그 어떤 정책도 기존 제도에 익숙하던 분들의 저항과 반발을 맞닥뜨리기 마련"이라며 "그러나 반발이 크다고 포기한다면 아무것도 바뀌지 않을 뿐더러 국민들이 신물 넘어오는 효능감 없는 정치가 계속될 뿐"이라고 주장했다.

이 지사는 "모쪼록 보수의 혁신을 통해 우리 정치에 '잘하기 경쟁'이 펼쳐지길 바라는 국민 기대에 부응할 수 있길 바란다"며 글을 마쳤다.

