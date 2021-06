[아시아경제 유병돈 기자] 센트럴바이오 센트럴바이오 051980 | 코스닥 증권정보 현재가 2,130 전일대비 135 등락률 +6.77% 거래량 1,867,861 전일가 1,995 2021.06.15 15:30 장마감 관련기사 센트럴바이오, 임시주총 성공적 개최… "소형 스마트팜 사업 본격화"대국민 종목 “삼성전자” 물리신 분! 하락장에도 상승하는 놀라운 “바이오” 종목 大 공개! close 는 상호를 중앙디앤엠으로 변경한다고 15일 공시했다.

회사 측은 상호 변경 사유에 대해 경영목적 및 사업목적에 부합하는 상호로 변경하기 위해서라고 밝혔다.

회사는 앞서 2019년 5월14일 중앙리빙테크에서 센트럴바이오로 상호를 변경한 바 있다.

