6월 10일~16일 공동체활동지원 주민공모사업 권역별 회계교육 실시

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 10일부터 16일까지 59개 주민 단체를 대상으로 보조금 회계 교육을 하고 있다.

교육은 5개 권역으로 나눠 1회차 거제, 2회차 진주, 3회차 산청 4회차는 창원에서 진행됐다. 16일 시행되는 5회차 역시 창원에서 진행될 예정이다.

이번 교육은 보조금을 올바르게 집행하는 방법 및 회계 서류 작성에 대해 안내하고, 질의 응답하는 시간을 가지기 위해 마련됐다.

향후 주민 단체는 교육 내용을 바탕으로 11월까지 활발하게 공동체 활동을 이어나갈 예정이다.

더불어 사업 기간에 공동체협력지원가들이 지역별로 파견돼 공동체에서 겪을 수 있는 고민을 극복할 수 있도록 돕는다.

도 및 시·군에서도 주민 단체 사업 진행 상황을 상시 공유하고 필요한 사항에 대해 지속해서 지원할 계획이다.

