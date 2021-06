광주 동부소방서, 원격화상 활용 ‘비대면 소방교육’ 실시

광주정신건강복지센터 직원 50명 대상

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 동부소방서(서장 최정식)는 지난 14일 광주정신건강복지센터 직원 50명을 대상으로 원격화상을 이용한 비대면 소방안전교육을 실시했다고 15일 밝혔다.

이번 교육은 화재발생을 대비해 계층·연령별 대처능력을 향상하기 위해 마련됐다.

코로나19 확산 방지를 위한 사회적 거리두기를 이행하고자 비대면 화상회의 프로그램을 이용해 온라인으로 진행됐다.

교육대상 전원은 코로나19 감염방지를 위해 전원 마스크를 착용하고 거리두기 교육으로 진행했으며 ▲119신고요령 ▲화재안전교육 ▲소소심교육(소화기·소화전·심폐소생술) ▲완강기 사용법 등을 중점 교육했다.

김석순 119재난대응단장은 “점점 더 복잡·다양해지는 재난에 대응하기 위해서 끊임없는 안전교육과 학습이 필요하다”며 “시민이 안전하고 행복한 사회를 만들기 위해 맞춤형 교육을 통한 사회안전 공감대 형성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

