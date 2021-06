코스맥스, 마이크로바이옴 기술로 '발명의 날' 대통령 표창 수상

[아시아경제 이승진 기자] 글로벌 화장품 연구·개발·생산(ODM)회사 코스맥스가 마이크로바이옴 기술을 이용한 화장품 핵심 기술을 개발해 관련 산업 기반을 마련한 공로를 인정받아 대통령 표창을 수상했다.

코스맥스는 '제56회 발명의 날' 기념식에서 대통령 표창을 수상했다고 15일 밝혔다. 특허청이 주최하고 한국발명진흥회가 주관하는 발명의 날 기념식은 우수 발명 유공자와 단체를 선정해 포상하는 행사다. 발명 의욕을 고취시키고 기술의 진보를 통해 산업 발전을 촉진할 목적으로 마련됐다.

대통령 표창을 받은 이동걸 소재랩 수석연구원은 세계 최초로 스킨 마이크로바이옴과 피부 노화의 상관 관계를 입증했다. 또 새롭게 발견한 피부 유익균 ‘Strain-COSMAX(스트레인-코스맥스)’를 활용해 새로운 화장품 소재를 개발, 지난 2019년 코스맥스는 이를 활용한 마이크로바이옴 화장품을 출시했다.

코스맥스는 현재까지 마이크로바이옴 관련 특허를 72건 출원했고 32건의 특허를 등록했다. 올 2월에는 GIST(광주과학기술원)와 함께 발표한 마이크로바이옴 연구 논문이 국제 저명 학술지 네이처 ‘커뮤니케이션 바이올로지’에 등재된 바 있다.

박명삼 R&I센터 연구원장은 "이번 대통령상 수상으로 코스맥스의 독보적인 기술 역량을 통해 스킨 마이크로바이옴 화장품이라는 새로운 영역을 개척했다는 점을 인정받아 영광스럽다"며 "앞으로도 초격차 기술 개발에 집중해 글로벌 경쟁력을 강화시켜 나갈 것"이라고 말했다.

한편, 코스맥스는 유익균 미생물 20여종을 확보하고 국내외 고객사와 손잡고 다양한 마이크로바이옴 화장품을 선보이고 있다. 향후 ▲구강청결제 ▲건강기능식품 등 피부 마이크로바이옴 활용 분야를 확대할 계획이다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr