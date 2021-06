고창군 ‘농촌 신활력플러스 교육 아카데미’ 교육생 모집

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군은 오는 21일부터 30일까지 ‘농촌 신활력플러스 교육 아카데미’ 교육생을 모집한다고 15일 밝혔다.

아카데미는 내달 16일부터 오는 9월 3일까지 매주 금요일 오후 (재)베리&바이오식품연구소 2층 대회의실에서 진행된다.

교육내용은 전공사례, 포장디자인, 마케팅, 안전농산물, 유통, 식품 트렌드, HACCP(식품안전관리인증기준), 계획서 작성 등 8개 분야에 대한 교육이 실시된다.

군은 농촌 신활력플러스 인력육성 계획에 따라 심화교육 및 창업 지원 등을 추진할 계획이다.

교육 대상자는 군민으로 ▲유기농·무농약 및 GAP 인증 및 인증 예정자 ▲ HACCP 인증 및 인증 예정자 ▲농식품 가공 신규 창업자 희망자 ▲농식품 가공 3년 이상 사업자 ▲농식품 유통 신규 창업자 희망자 등이다.

신청은 오는 21일부터 30일까지 (재)베리앤바이오식품연구소 2층 고창신활력추진단에서 접수하면 된다.

이영윤 농어촌식품과 과장은 “농가와 식품기업을 육성 그룹과 농식품 유통 창업 육성 그룹을 활용한 사업화까지 역량을 강화해 나가겠다”며 “추후 사업화까지 추진해 농식품산업 육성을 위해 지속 관리하겠다”고 말했다.

