이경실 "20년 전 500만원 주고 구매…조영남 세상에 없을 날 기다려"

14일 방송된 TV CHOSUN '힐링하우스 건강한 집'(이하 건강한 집)에는 이경실이 출연했다.

이날 이경실은 "영남 오빠가 첫 전시회를 열어서 친한 사이라 작품을 구입했다"며 조영남의 태극기 그림을 공개했다. 이경실은 "그런데 너무 비싸더라. 500만원 줬다"고 덧붙였다.

그러자 조영구는 "이게 500만원의 가치가 있냐?"고 물었고, 이경실은 "지금 팔아도 500만원 더 받겠지. 20년 전에 500만원이었는데"라며 "그런데 그 오빠가 이 세상에 없으면 더 올라가겠지! 어떻게 보면 나는 그날을 기다려"라고 답했다.

이어 이경실은 스튜디오에서 "영남 오빠 본인이 얘기했다. 당신이 안 계시면 가치가 올라가니까 기다려보라고"라고 설명했다.

