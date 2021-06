수원시 체육진흥협의회 14일 출범…'체육정책·인권보호' 활동

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 수원시 체육 정책의 자문기구인 '수원시 체육진흥협의회'가 공식적으로 닻을 올렸다.

수원시는 14일 수원시청 중회의실에서 수원시 체육진흥협의회 위원 위촉식을 갖고 첫 회의를 개최했다고 밝혔다.

협의회는 의장에 염태영 수원시장을, 부의장에 수원교육장과 수원시체육회장을 각각 선임했다. 또 당연직 위원으로 수원시 문화체육교육국장과 수원시체육회 사무국장, 수원시장애인체육회 사무국장 등을 임명했다.

협의회는 아울러 분야별 추천을 받아 민간부문에서 9명의 위원을 위촉했다. 여기에는 체육학과 교수 등 종목별 단체 전문가, 지도자 대표, 선수 대표, 선수 부모 대표 등이 포함됐다. 위촉직 위원의 임기는 3년이다.

협의회 위원들은 앞으로 연 1회 정기회를 갖고 체육 분야 정책 과제 및 각 사업에 대한 심의와 자문 기구 역할을 하게 된다.

특히 스포츠 인권 보호를 위한 실효성 있는 인권침해 예방기구 역할과 함께 체육계의 고질적 구태 관행을 개선하고 인권 사각지대를 해소하는데 힘을 보탤 예정이다.

협의회는 이날 위촉식 후 열린 첫 회의에서 수원시 체육행정의 주요 사업에 대한 설명을 듣고 의견을 공유하는 시간을 가졌다.

염태영 수원시장은 "협의회가 체육 분야를 대표하는 거버넌스 기구로 시민을 위한 파수꾼이자 든든한 조력자가 되길 기대한다"며 "수원시 체육행정과 선수들에 대한 인권 사각지대가 발생하지 않도록 생생한 현장의 목소리를 가감없이 전달해 달라"고 당부했다.

