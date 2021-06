산청군 기관들 양파수확 일손돕기 … 400여명 참여

郡·농협·교육지원청·바살협 등



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군과 산청군농협, 산청교육지원청 등 지역기관들이 일손부족으로 어려움을 겪는 양파농가를 찾아 힘을 보탰다.

군은 10일과 14일 양일간 공무원과 유관기관, 바르게살기협의회 400여명이 참여해 26개 농가(8㏊)의 양파수확을 도왔다고 밝혔다.

이번 일손돕기는 본격적인 영농철을 맞아 일손이 부족한 농가의 신청을 받아 진행했다. 특히 농기계작업이 어렵고 인력의존도가 높은 양파수확 작업에 일손을 보태 적기영농에 도움이 되고자 했다.

이날 지원을 받은 한 농업인은 “코로나19로 구인이 어려워 일손이 부족했는데 직원들의 손을 보태줘 큰 힘이 됐다”고 고마움을 표했다.

군 관계자는 “지난해부터 코로나19로 인해 영농인력 부족으로 어려움을 겪는 농가가 많은 것으로 알고 있다”며 “앞으로도 일손이 부족한 농촌지역에 조금이나마 도움이 되기 위해 적극 협조 하겠다. 우리 지역 농산품을 많이 이용해 달라”고 밝혔다.

