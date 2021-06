아이진, 대상포진 예방백신 호주 임상 1상서 유효성 확인

[아시아경제 이민우 기자] 아이진 아이진 185490 | 코스닥 증권정보 현재가 35,450 전일대비 950 등락률 +2.75% 거래량 1,121,380 전일가 34,500 2021.06.14 13:56 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]아이진, 셀루메드와 mRNA 생산 효소 개발 협력…코로나 백신 시너지정부 발표, mRNA 백신 회의! 최대 수혜 받을 기업은?반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! close 은 대상포진 예방백신 'EG-HZ'의 호주 임상 1상 시험을 완료한 결과 안전성과 유효성을 관찰할 수 있었다고 14일 공시했다.

이번 시험은 활성 대조약인 글락소스미스클라인(GSK)사의 '싱그릭스' 단독투여 1군과 'EG-HZ'의 조성을 달리해 투여한 4군 등 총 5군 40명의 건강한 성인을 대상으로 진행됐다. 연구자와 투여 대상자 양측 맹검 후 ‘EG-HZ’와 싱그릭스를 2개월 간격으로 2회 근육 투여한 뒤 1차 백신 투여 전 대비 1차 투여 후 60일, 90일(2차 투여 후 30일), 240일 간격으로 관찰해 대조군(싱글릭스 단독 투여군)과 비교 임상을 수행한 것이다.

아이진 측은 "이번 임상 결과를 통해 GSK의 싱그릭스와 유사한 수준의 유효성 및 EG-HZ의 안정성과 내약성을 확인했다"며 "올해 하반기부터 해외기업을 대상으로 라이센싱 협상을 추진할 계획이며 또한 국내에서 임상 2상 시험 계획을 신청할 예정"이라고 설명했다.

