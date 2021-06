한은 "자동차 산업, 빅블러 가속화…미래차·新물류산업↑"

한은, 14일 빅블러 가속화의 파급효과 발간

[아시아경제 장세희 기자]산업 간 경계가 사라지는 '빅블러' 현상이 가속화하고 있는 만큼, 이에 대한 적극적인 정책대응이 필요하다는 지적이 나왔다. 이 같은 산업구조의 재편으로 미래차 연관산업과 신(新)물류산업 등의 새로운 산업들이 주력 산업으로 등장하고 있다고 분석했다.

14일 정선영 한국은행 경제연구원 거시경제연구실 부연구위원, 이솔빈 조사역 등은 'BOK 이슈노트 - 빅블러(Big Blur) 가속화의 파급효과 : 자동차 산업을 중심으로'에서 "산업 간 경계가 사라지는 빅블러 현상을 통해 혁신이 가속화하면서 향후 10년간 변화는 훨씬 역동적일 것"이라고 밝혔다.

대표적으로 빅블러 현상이 나타나는 산업은 지난 100여 년간 안정적 성장을 보였던 자동차 산업이다. 최근 10년도 되지 않은 짧은 기간 동안 친환경화, 지능화, 서비스화 등 새로운 균형점으로 빠르게 이동 중이다.

자동차 산업의 패러다임은 ▲전기차(하드웨어) ▲자율주행(소프트웨어) ▲공유차(이용방식-소비플랫폼) ▲커넥티드카(초연결 지능형 공간) 등으로 크게 바뀌고 있다.

자동차의 하위 부품 시장이 미래차 중심으로 재편되고 자동차 산업의 가치사슬이 수평적 형태로 전환되는 모양새다. 한은은 철강과 정유 등의 기존 내연기관 자동차 연관 산업의 성장세는 하락하고, 미래차 연관산업과 신물류 산업 등의 새로운 산업들이 주력산업으로 등장하고 있다고 분석했다.

또 장애인 노약자 등 이동지원 서비스, 실시간 자율주행 대중교통 서비스, 자율주행 공유차 서비스 등 새로운 형태의 여객 수송 서비스가 등장할 것이라고 내다봤다.

전기차가 확산하면서 교통체증, 환경오염 문제 등 기존 패러다임 하에서 감수해야 했던 불편함이 개선돼 이동과 관련한 안전성, 효율성 및 친환경성이 크게 향상됐다.

정 부연구위원은 "공급자 중심의 획일화된 대량 생산체제를 기반으로 시장이 형성됐던 과거 내연기관차 시대와 달리, 미래차 시대에는 사용자 중심, 서비스 중심, 다양성 중심으로 변화하면서 관련 산업 및 시스템에 크게 영향을 미칠 전망"이라고 밝혔다. 이어 "정책당국은 기술간?산업간 융합을 통한 시너지효과를 극대화하여 시장을 선점할 수 있도록 빅블러 생태계를 조성하고, 변화에 대한 사회적 수용성을 조기에 확보할 수 있도록 관련 제도 및 정책 마련에 적극 노력할 필요가 있다"고 주장했다.

중장기적으로는 급변하는 변화에 신속하게 대응할 수 있도록 국내외 경제환경·구조 변화에 대한 연구를 강화해야 한다고 조언했다. 정 부연구위원은 "정책 여건 변화를 조기에 파악할 수 있는 연구역량을 선제적으로 제고하고, 디지털 혁신의 긍정적 측면과 더불어 경제·사회적 급변에 따른 잠재된 취약·리스크 요인을 점검하고 이를 최소화하기 위한 정책적 대응 방안 관련 연구도 동반될 필요가 있다"고 강조했다.

아울러 "기업 간 협력과 경쟁을 통한 서비스가 고도화됨에 따라 시장 규모가 빠르게 확대될 것"이라며 "빅블러 현상은 여타 산업과 경제·사회 시스템에도 영향을 미칠 것"이라고 내다봤다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr