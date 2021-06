"부동산 절세비법, 양도냐 VS 증여냐" 우리銀, 자산관리 세미나 개최

이달 22일까지 우리WON뱅킹 통해 신청 시, 유튜브 참여주소 발송

[아시아경제 김진호 기자]우리은행은 오는 23일 오후 5시 유튜브를 통해 언택트 자산관리 세미나 ‘우리 웰스 라이브’를 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 세미나 주제는‘부동산 절세비법, 양도냐 VS 증여냐, 그것이 문제로다!’로 우리은행 세무사가 진행자와 함께 대담 형태로 진행할 예정이다.

최근 부동산 세금 중 가장 관심을 끌고 있는 종합부동산세와 양도소득세에 대해 호지영 우리은행 세무사가 알기 쉽게 설명한다. 변경된 세법으로 부동산 양도와 증여 사이에서 고민하는 많은 고객들의 상담 사례를 통해 부동산 세금 비교는 물론, 효과적인 절세방법까지 꼼꼼히 점검해 주는 시간을 갖을 계획이다.

또한, 이번 세미나에서는 개정된 세법의 주요내용 전달과 함께 부동산 보유 또는 매도와 증여 관련 의사결정을 내리기 전에 확인해야 할 중요한 세금 이슈와 절세방안까지 설명할 예정이다.

세미나 참여 방법은 우리은행 영업점 PB에게 신청하거나, 우리원뱅킹 혜택·이벤트에서 사전 신청 가능하다. 세미나 신청기간은 오는 22일까지이며, 신청자에게 유튜브 참여 주소가 발송된다.

우리은행 관계자는 “부동산 세금에 관심이 많은 고객분들을 위해 언택트로 이번 세미나를 마련했다”며 “하반기에도 주요 금융시장 이슈를 다룰 수 있는 온라인 세미나를 통해 투자와 절세에 고객들의 만족도를 높여 나갈 것”이라고 밝혔다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr