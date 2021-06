갤럭시아머니트리, 블록체인 기반 비대면 안면인식 결제 플랫폼 개발 참여

[아시아경제 유현석 기자] 핀테크 전문 기업 갤럭시아머니트리 갤럭시아머니트리 094480 | 코스닥 증권정보 현재가 6,730 전일대비 200 등락률 -2.89% 거래량 289,253 전일가 6,930 2021.06.14 10:02 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-8일계속 말씀드렸습니다. “제2의 SGA솔루션즈”! “삼성”의 최대 수혜株[특징주]갤럭시아머니트리, 삼성전자 NFT아트시장 진출 소식에 강세 close 는 코인플러그, 씨유박스와 컨소시엄을 구성해 ‘블록체인 기반 비대면 안면인식 결제 플랫폼’ 구축에 나선다고 14일 밝혔다. 코인플러그는 블록체인 기술 전문기업이며 씨유박스는 인공지능 안면인식 전문기업이다.

이번 프로젝트는 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 추진하는 ‘2021년 블록체인 시범사업’의 일환이다. 두 기관은 실생활에서 블록체인의 활용가능성을 살펴보기 위한 블록체인 시범 사업을 진행 중이다.

‘블록체인 기반 비대면 안면인식 결제 플랫폼’은 비대면 본인확인을 통해 선불충전 및 포인트 교환 등을 할 수 있는 결제 서비스다. 기존 결제 수단 없이 포스기에 설치된 안면인식 디바이스로 결제를 진행해 포스트 코로나 시대에 새로운 결제 패러다임을 형성할 것으로 회사 측은 기대했다.

이와 함께 생체인증의 가장 큰 문제점인 생체정보 유출 문제를 블록체인 DID(분산신원인증) 및 전자서명 기술을 통해 해결함으로써 사용자는 안전한 생체정보 활용이 가능할 전망이다.

신동훈 갤럭시아머니트리 대표는 “안면인식 기반의 비대면 결제 인증 앱으로 개인별 체계를 만들고, 오프라인 가맹점을 유치해 100% 완전한 비대면 결제 서비스를 선보일 것”이라며 “연말까지 플랫폼 구축을 완료할 계획”이라고 말했다.

이어 “전세계적으로 안면인식 시장 규모가 연평균 22% 성장하고 있는 만큼 이번 플랫폼 구축을 통해 국내 결제 시장이 한 단계 도약할 수 있는 모멘텀을 만들겠다”고 강조했다.

