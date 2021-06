롯데홈쇼핑, 캠핑 페스타 특집전…“모바일TV로 다양한 볼거리”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 오는 17일 모바일TV ‘엘라이브’를 통해 캠핑장비·먹거리 등 캠핑상품을 판매하고, 캠핑장 현장 생중계까지 선보이는 ‘캠핑 페스타’를 진행한다고 14일 밝혔다.

캠핑 페스타는 오전 11시부터 360분 동안 릴레이 형식으로 진행되며, 야외에서 펼치는 캠핑 감성을 콘셉트다. 식품 전문 쇼호스트들의 쿡방 및 먹방 도전, 캠핑장 현장 진행까지 다양한 볼거리를 제공할 예정이다.

방송 중 구매 고객에게는 10%의 적립금도 제공한다. 첫 상품은 엘라이브에서 단독 구성으로 선보이는 프레시지의 냉동 삼겹살 및 부대찌개로 진주양 롯데홈쇼핑 쇼호스트가 쿡방, 먹방에 도전하는 형식으로 진행된다. 이어 자연에서 식탁까지의 촉촉통통 건어물 7종, 블루필 넥밴드 선풍기를 최대 20% 할인가 판매한다.

오후 6시부터는 180분 동안 김민영·권예슬 쇼호스트가 남양주 캠핑장에서 생중계로 인기 캠핑용품 브랜드 버팔로의 팝업 텐트, 그늘막, 시트, 수납가방을 한 세트로 구성해 8만원대 특가에 판매하며 LG 시네빔 빔프로젝터, 미카엘 돈마호크 등 캠핑장비 및 먹거리 등을 다양하게 선보일 예정이다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “쇼호스트들의 먹방, 현장 생중계 등 다양한 볼거리도 제공되는 만큼 단순 상품 구매를 넘어 쇼핑의 즐거움까지 충족할 수 있길 기대한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr