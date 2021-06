"산지직송 랜선장터" G마켓·옥션, '싱싱 프레시' 프로모션

초당옥수수·활전복 등 제철식품 최대 30% 할인, 매일 10% 추가 할인도

[아시아경제 김유리 기자] 이베이코리아가 운영하는 G마켓과 옥션이 오는 20일까지 '싱싱 프레시 6월의 맛' 프로모션을 열고, 산지직송 제철식품을 최대 30% 할인가에 판매한다고 14일 밝혔다. 현지 생산자와 함께 준비한 행사로 신선한 농수산물을 저렴하게 선보인다.

전 고객을 대상으로 '10% 할인쿠폰'을 매일 1회씩 제공한다. 7000원 이상 행사 상품 구매 시 최대 3000원까지 할인된다. 프리미엄 멤버십인 '스마일클럽' 회원의 경우 해당 쿠폰을 한 장 더 제공한다. 카드사 중복할인쿠폰도 있다. 간편결제서비스 '스마일페이'에 등록된 삼성카드로 7000원 이상 결제하면 3000원까지 할인되는 '5% 중복할인쿠폰'을 제공한다. ID 당 매일 1회씩 제공한다.

대표 제철식품으로 ▲광양 매실 중사이즈(10kg) ▲달콤한 초당옥수수(10개) ▲거제 삐뚤이 소라(1kg) 등을 추천한다. 산지 직송 상품으로 전라북도 김제의 ▲햅찰보리(4kg) 전라남도 완도의 ▲활전복(1kg) ▲햇 건다시마 등이 있다.

최대 30% 할인가에 판매하는 스페셜딜 코너도 선보인다. 이틀 단위로 상품이 업데이트 된다. 14일부터 15일까지 G마켓은 ▲통영 다시멸치(1.5kg) ▲조선호텔 포기김치(4kg) ▲스테비아토마토 샤인마트(1kg) ▲너트리 캘리포니아 볶음아몬드를 준비했다. 옥션은 ▲참쥐포(500g+500g) ▲명란젓(1kg) ▲제주 하우스 감귤(소과·2kg) ▲집밥 20곡 담은쌀(20kg)을 선보인다.

고현실 이베이코리아 신선식품실 실장은 "여름을 앞두고 입맛이 없어지거나, 너무 더운 날씨에 장보기가 힘든 고객들이 제철 음식이나 산지 직송 식품을 찾기 시작해 이번 프로모션을 마련하게 됐다"며 "산지 생산자 및 제철식품을 판매하는 소상공인 판매자들과 협업해 기획한 행사인만큼 신선한 식품을 합리적인 가격으로 구매할 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr