황교안 “정권 교체 위해 모든 것 다하겠다…세대 융합 필요”

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 황교안 전 미래통합당(국민의힘 전신) 대표는 13일 “정권 교체를 위해 모든 것을 다하겠다”며 대선 출마를 시사했다.

황 전 대표는 13일 대구 중구 대구스테이션센터에서 연 기자간담회에서 대권 도전 의사를 묻는 기자의 질문에 이같이 말했다.

대권 경선에 대해 “올해 안에 여러분이 나서서 정권교체를 위해 노력하는 것이 바람직하다. 많을수록 좋다”며 “당 밖에 있는 뜻을 같이하는 분들이 들어와야 한다”고 했다.

또 “윤석열 전 검찰총장, 안철수 대표, 홍준표 전 대표, 김동연 전 경제부총리도 들어와 힘을 모아서 현 정부의 민생파괴 경제파괴에 대해서 심판해야 한다”고 했다.

그러면서 “저도 그 한 부분의 역할과 책임감을 느끼고 하겠다. 제가 이대로 앉아있을 수는 없지 않냐”며 “정권교체를 위해서 제 책임을 다하겠다”고 강조했다.

박근혜 전 대통령 탄핵과 관련해서는 “이제는 탄핵을 넘어 미래로 나아가야 한다. 언제까지 몇 년 전의 탄핵 문제로 이렇게 국론분열을 계속해야 하느냐”며 “지금 이렇게 판단할 일이 아니라 장기적으로 역사가 판단할 것”이라고 말했다.

이준석 국민의힘 신임 대표 선출로 화두가 된 세대 교체론은 “구태정치에 찌든 그런 사람을 바꿔야 한다는 뜻으로 받아들인다”며 “세대교체도 중요하지만 세대 융합이 필요하다. 세대가 서로 잘 융합해서 장점들을 살리는 방향성이 필요하다”고 했다.

대구 방문 전 경주에 있는 월성원전을 방문했다는 그는 “월성1호기가 우리나라에서 두 번째로 정지됐다. 그로 인한 부작용이 없는지 살피고, 월성원전 전반에 대한 한국수력원자력, 전문가, 주민들의 말을 들었다”고 말했다.

