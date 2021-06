전남소방 “계절용 전기기기 사용 전 점검하세요”

최근 5년간 전남지역 여름철 전기기기 화재 109건 발생



에어컨 먼지 제거·실외기 주변 적재 금지 등 안전 준수 당부

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 마재윤)가 본격적인 여름이 시작되면서 계절용 전기기기 사용에 대한 사전점검을 당부했다.

13일 전남소방본부에 따르면 최근 5년간(2016~2020년) 여름철(6~8월) 전기기기 화재는 109건으로 재산피해는 16억 8000만원이다.

지난해 여름철기기 화재는 총 20건으로 최근 5년 화재건수의 18.3%를 차지하고 있다. 3명이 사망하고 29명이 부상을 당했으며 재산피해는 5억 9000만원으로 매년 그 피해규모가 증가추세를 보이고 있다.

화재 요인을 살펴보면 절연열화에 의한 합선 등 전기적 요인이 47.7%(52건)으로 가장 많았으며, 과열, 과부하 등의 기계적 요인이 39.4%(43건), 부주의 10.1%(11건) 등이 뒤를 이었다.

장소별로는 주거시설이 47건(43.1%), 공장 등 산업시설 21건(19.3%), 기타건축물ㆍ음식점 등에서 각 14건(12.8%) 발생했다.

제품별로는 선풍기 41건(37.6%), 에어컨 24건(22%), 제습기 및 공조설비 13건(11.9%) 순으로 발생하였다.

전남소방본부 관계자는 “에어컨을 가동하기 전 실외기 먼지를 제거하고 전선이 훼손된 곳은 없는지 확인하는 것이 좋다”며 “전원은 에어컨 전용 단독 콘센트를 사용해야 한다”고 말했다.

이어 “실외기는 밀폐되지 않고 통풍이 잘되는 곳에 설치하고 실외기 주변에 불이 붙기 쉬운 옷가지나 종이 등을 쌓아놓는 것도 피해야 한다”고 강조했다.

마재윤 본부장은 “성큼 다가온 여름에 에어컨과 선풍기 등의 사용량이 급증할 것으로 예상된다”며 “계절용품 사용 전 안전점검을 실시하고 사용 시 안전수칙을 준수해 달라”고 당부했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr