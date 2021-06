업비트, 마로 등 5개 코인 원화마켓서 제거

[아시아경제 박지환 기자] 거래대금 기준 국내 최대 가상화폐 거래소인 업비트가 5개 종류의 코인을 원화마켓에서 제거하고 25가지 코인에 대해 유의종목으로 지정했다.

업비트는 11일 오후 5시 30분 홈페이지를 통해 "마로(MARO), 페이코인(PCI), 옵져버(OBSR), 솔브케어(SOLVE), 퀴즈톡(QTCON) 등의 원화마켓(시장) 페어 제거를 안내한다"고 공지했다. 업비트는 원화마켓 페어 유지를 위한 내부 기준 미달이라고 제거 사유를 밝혔다. 제거 시점은 오는 18일 12시다.

앞서 금융위원회는 최근 가상자산 사업자 등이 자체적으로 발행한 가상자산 매매·교환을 중개하거나 알선하는 행위를 금지하겠다고 밝혔다.

이에 따라 업비트도 오는 9월 25일까지 금융위 산하 금융정보분석원(FIU)에 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법) 관련 신고를 마쳐야 한다. 사전에 이해 충돌의 여지가 있는 코인들을 미리 폐지한 것으로 풀이된다.

아울러 업비트는 모도(KMD), 애드엑스(ADX), 엘비알와이크레딧(LBC) 등 25가지 코인을 유의종목으로 지정했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr