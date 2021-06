미국 연방하원 의사당, 코로나19 백신 접종자 마스크 의무 면제

[아시아경제 박지환 기자] 미국 연방하원 의사당에서도 코로나19 백신 접종을 마친 사람의 경우 마스크를 쓸 필요가 없게 됐다.

미국 CNN 방송은 11일(현지시간) 코로나19 백신 접종을 끝낸 하원의원과 직원, 방문자들은 하원 의사당 실내에서도 마스크 없이 다닐 수 있게 됐다고 보도했다. 다만 백신 접종을 하지 않은 사람들은 여전히 마스크를 쓰고 사회적 거리 두기도 유지해야 한다.

CNN이 지난달 벌인 조사에 따르면 민주당 하원의원 전원과 공화당 상원의원의 92%는 백신 접종을 마쳤다. 공화당 하원의원들의 이 비율은 44.8%였다.

낸시 펠로시 하원의장은 지난해 공화당 하원의원이 코로나19 양성 판정을 받은 뒤 연설할 때를 제외하고는 모든 의원과 보좌관들이 의사당에서 마스크 착용을 의무화했다. 반면 상원은 마스크를 의무화하지 않기로 정했다.

미 질병통제예방센터(CDC)는 지난달 13일 개정한 마스크 지침에서 백신을 다 맞은 사람은 실내외 환경에서 마스크를 벗어도 된다고 발표했다. 하지만 하원 주치의인 브라이언 모너핸은 같은 날 하원의원들에게 하원 의사당에서는 여전히 마스크를 써야 한다고 공지했다.

