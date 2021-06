[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

(승진, 7월 1일 자)

◇지방서기관 ▷김 종 천 기획청렴실 ▷서성원 의회사무과

◇행정 5급 ▷홍성훈 행정지원과 ▷하화동 안전총괄과

◇사회복지 5급 ▷신계순 복지정책과

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr