[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)는 10일 알라또레 대표(강무현 회장)가 마포인재육성장학재단을 방문해 장학금 1000만원을 전달했다고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr