[아시아경제 황준호 기자] 씨아이에스는 246억원 규모의 2차전지 전극공정 제조장비 공급계약을 체결했다고 11일 공시했다.

이는 2020년 매출 대비 20.84%에 해당하는 규모이며 계약기간은 2022년 12월 20일까지다.

회사측은 “계약상대방, 판매공급지역은 계약상대방의 기업경영상 비밀보호 요청에 따라 2022년 12월 20일까지 공시 유보한다”고 밝혔다.

