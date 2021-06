바이든 행정부, AI 연구 태스크포스 출범

[아시아경제 조유진 기자] 조 바이든 미국 행정부가 인공지능(AI) 연구자들에 인구, 의료, 운전 등 정부 데이터를 활용할 수 있도록 하기 위해 민관 태스크포스(TF)를 발족했다.

10일(현지시간) 미 경제매체인 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 미 정부는 백악관 과학기술정책실, 국가과학재단 등 정부 관리와 학계, 민간 전문가 등 12명으로 구성된 '전미 AI 리서치 리소스 TF'를 발족했다. 민간 부문에서는 구글의 클라우드 AI 디렉터인 앤드루 무어 등이 참여했다.

이 TF는 인구통계, 의료, 운전 등 미 정부가 보유한 데이터를 AI 연구자들과 공유하고 AI 연구 원천 자료 인프라 구축을 위한 전략을 개발한다는 목표다.

세투라만 판차나단 국가과학재단 이사는 "AI 발전을 위한 속도를 높이고 규모를 강화해야 할 때"라고 말했다.

TF는 미국의 기술 우위를 유지하기 위한 노력의 일환으로 의회가 '국가 인공지능 이니셔티브' 법령에 따라 설치하도록 한 데 따른 것이라고 저널은 설명했다.

TF 공동의장을 맡은 백악관 과학기술정책실의 린 파커 어시스턴트 디렉터는 정부가 외부 AI 연구자들에게 제공할 수 있는 공동 연구 인프라를 위한 로드맵을 의회에 제출하는 것을 목적으로 하고 있다고 설명했다.

지난 8일 미 상원은 AI와 반도체 등 핵심 산업의 공격적 육성을 위해 2500억달러(약 280조원)를 집중적으로 지원하는 '미국 혁신 경쟁법'을 통과시켰다.

