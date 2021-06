미취업 청년 취업 지원하는 양천구 일자리 까페 어디?

무중력지대 양천, 창업 디딤누리 2곳 자기소개서 작성법, 공기업 채용분석, 미디어크리에이터 수업 등 취업지원 프로그램 진행

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 취업을 준비하는 청년들을 돕기 위해 '양천구 일자리카페' 운영 사업을 이달부터 본격 추진한다.

'양천구 일자리카페'는 취업특강, 취업멘토링, 스터디 그룹 운영 등 프로그램을 통해 취업을 준비하는 청년들을 돕는 사업으로, 무중력지대 양천과 창업 디딤누리 2개소에서 운영한다.

무중력지대 양천(양천구 오목로 359)은 오목교역 4번 출구에 위치한 청년 공간이다. 다양한 취업 지원 프로그램에 참여할 수 있고, 최신 청년 정책 정보를 쉽게 얻을 수 있어 청년들에게 인기인 곳이다.

창업 디딤누리(양천구 목동동로 375)는 양천구 사회적경제지원센터 3층에 위치한 카페로 미디어크리에이터 양성을 위한 제품 촬영 스튜디오와 영상 편집실이 마련돼 있다.

특히 영상 편집 프로그램이 설치된 PC가 있어 이 분야에 관심이 있는 청년들은 미디어 교육이 가능하다.

무중력지대 양천에서는 ▲공기업 및 공공기관 취업대비 NCS/블라인드채용 분석 특강 ▲취업전문가와 함께하는 1:1 심층상담 ▲AI 분석기를 활용한 역량자기소개서 작성법 ▲인사담당자와 함께하는 인사직무 파헤치기 등의 프로그램이 마련돼 있다.

또, 창업 디딤누리는 ▲에니어그램검사를 통한 자기 이해 특강 ▲현직자 멘토링 B2B마케팅 직무이해 ▲자기소개서 작성 기초 ▲빅데이터 현직자에세 배우는 멘토링 및 스터디 프로그램도 준비돼 있다.

참여를 원하는 청년 구직자 누구나 서울일자리포털 일자리카페에 접속해 신청할 수 있다. 현재는 코로나19로 인해 대부분 온라인 수업으로 진행하고 있으나, 거리두기가 완화되면 대면프로그램 운영도 검토 중이다.

김수영 양천구청장은 “양천구 일자리카페의 내실 있는 운영을 통해 취업 준비 중인 청년들에게 든든한 버팀목이 되려고 한다. 보다 다양하고 실용적인 프로그램으로 취업에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

보다 자세한 내용은 서울일자리포털 또는 양천구청 일자리경제과 청년정책팀으로 문의하면 된다.

