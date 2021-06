거창군 약용작물 우수 임가 … 경남도의회 경제환경위원회 현장 방문

모리숲 농원과 남덕유 산삼원을 방문

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 산림을 통한 소득과 일자리 창출로 사유림 경영의 표준 모델로 주목받는 가운데 9일 경남도의회 경제환경위원회는 경남 거창군 약용작물 우수 임가인 모리숲 농원과 남덕유 산삼원을 방문했다.

이번 현장 방문은 경남도의회 경제환경위원회 현지 의정활동으로 약용작물 식재 실태 확인을 통한 의정활동 참고자료를 수집하고 임업인의 애로사항을 청취해 정책에 반영하고자 시행됐다.

현장 방문대상지인 모리숲 농원의 권영익 임업인은 거창군 북상면 일원에 자생하는 노각나무를 활용한 특허와 상표를 출원해 국내 최초 노각차를 출시하고 모노레일-산양삼 캐기 체험 등 6차 산업을 실현하고 있다.

또한 남덕유 산삼원의 서재석 임업인은 북상면 병곡리 일원에 16㏊ 이상의 대규모 산양삼 생산단지를 조성해 친환경 농산물 국가인증과 한국임업진흥원의 민간 산양삼 채종포로 선정됐다.

최영호 거창 부군수는 현장을 안내하며 “약용작물에 관한 관심으로 군 방문에 감사하다”며 인사를 전했고, “현장의 목소리를 산림정책에 반영해 임업인의 소득 창출을 위한 경남도의회의 적극적인 지원을 바란다”고 건의했다.

