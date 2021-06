국정원, 18대 국회의원 불법 사찰 정황 사전 인지

[아시아경제 유인호 기자] 국가정보원이 18대 국회의원에 대한 국정원 불법 사찰 정황을 2017년 이미 인지했던 것으로 9일 전해졌다.

문재인 정부 출범 후 적폐 청산을 위해 꾸려진 국정원 개혁발전위원회가 이에 대해 검찰 수사를 의뢰했으나 '자료 부족'을 이유로 수사가 이뤄지지 않은 것으로 파악됐다.

국정원은 이날 국회 정보위 회의에서 "2017년 국정원 개혁발전위가 해당 내용을 인지해 검찰 수사를 의뢰했지만, 검찰은 '자료의 원본이 없다'는 이유로 수사를 더는 진행하지 않았다"고 보고했다고 한 참석자가 전했다.

국정원은 "우리도 관련 원본을 찾지는 못했다"고 밝힌 것으로 전해졌다.

국정원은 지난 3월부터 18대 의원 전원에 대한 불법사찰 의혹 등 과거 국정원에서 이뤄진 불법사찰에 대한 자체 감찰을 진행 중이다.

국정원이 이날 회의에서 "감찰을 더 진행해봐야 한다"고 밝히자 여야 의원들은 진행이 더디다고 질타한 것으로 전해졌다.

정보위는 오는 30일 전체회의를 다시 열어 국정원의 추가 보고를 받고 '국정원 불법사찰 진상규명 및 재발방지 특별 결의안' 처리 여부를 논의할 예정이다.

