이천 우방 아이유쉘 메가하이브, 미분양 물량 대부분 소진

[아시아경제 김혜민 기자] 경기도 이천시에 들어서는 '이천 진암지구 우방 아이유쉘 메가하이브'가 미분양 물량을 빠르게 소진하고 있다.

분양 관계자는 9일 "전용면적 59㎡ 미청약가구에 대한 선착순 분양을 진행한 결과 대부분 타입이 조기 마감했다"며 "8일부터 3일 간 진행되는 정당계약에서도 높은 계약율이 예상된다"고 밝혔다.

한국토지신탁이 ㈜그래도의 위탁을 받아 시행하는 해당 단지는 경기도의 비규제지역인 이천시 장호원읍 진암리 68번지에 들어선다. 지하 1층~지상 23층, 6개동, 총 413가구로 구성된다. 시공은 우방산업과 동아건설산업이 맡았다.

이천 진암지구 우방 아이유쉘 메가하이브는 남향 위주의 동 배치와 4베이(Bay) 위주의 평면 설계로 일조권과 개방감을 갖췄다. 드레스룸·팬트리룸 등 공간활용도를 높인 설계도 적용된다. 경로당·피트니스센터 등 커뮤니티 시설이 들어서며, 어린이집·키즈스테이션 등 자녀를 위한 공간도 마련될 예정이다.

단지 주변으로 이천장호원 일반산업단지, 음성이테크 일반산업단지 등이 위치해 있으며 하나로마트·장호원 전통시장 등도 근거리에 있다. 장호원초·부원고 등 학교와 함께 중앙대의료원 진료협력엘리야병원 등 생활편리시설도 가까운 거리에 있다. 청미도서관과 장호원 반다비 체육센터도 인근에 들어설 예정이다.

견본주택은 경기도 이천시 장호원읍 진암리 일대에 위치해 있다.

