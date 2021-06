화순서 A고교 학생 1명 확진…전남 1533번

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군에서 A고등학교 학생 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

9일 군에 따르면 전남 1533번(화순 86번)으로 분류된 확진자는 전날 A고등학교 자가격리자 59명에 대한 전수 검사에서 최종 양성 판정을 받았다.

확진자는 지난 5일 확진된 1510번(화순 83번), 전남 1512번(화순 84번)과 같은 반 학생이다.

전남 1533번의 가족 4명은 지난 7일 진단 검사에서 모두 음성 판정을 받았다.

전남 1533번은 자가격리 중 확진돼 지역 이동 경로는 없으며 군은 확진자를 강진의료원으로 격리 입원 조치했다.

군은 선제 대응 차원에서 자가격리자에 대해 3일마다 전수 검사를 하고 있다.

A고등학교 관련 전체 자가격리자 143명 중 59명이 화순에서 자가격리 중이다.

화순에서는 전남 1496번이 확진된 지난 4일부터 전날까지 10명의 확진자가 발생했다.

군 관계자는 “기침, 오한 등 가벼운 감기 증상이라도 자의적으로 판단하지 말고, 반드시 보건소 선별진료소를 방문해 진단 검사를 받아 달라”며 “다른 지역 방문과 사적 모임을 삼가고, 마스크 착용 등 방역 수칙을 철저하게 준수해 달라”고 말했다.

