블링컨 "이란 핵합의 준수 때까지 제재 유지"

[아시아경제 조유진 기자] 토니 블링컨 미국 국무부 장관은 8일(현지시간) 이란과의 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획)에 미국이 복귀하더라도 이란이 합의를 준수할 때까지 수백 건의 제재는 유지될 것이라고 밝혔다.

블링컨 장관은 이날 상원 세출위원회 청문회에 나와 유지되는 대이란 제재에는 도널드 트럼프 전 행정부 때 취해진 것도 포함된다면서 이같이 말했다. 제재와 관련, "이란의 행동이 바뀌지 않는 한, 이란이 행동을 바꿀 때까지 유지될 것"이라고 말했다.



이란 핵합의는 2015년 이란이 유엔 안전보장이사회 5개 상임이사국(미국·영국·프랑스·러시아·중국) 및 독일 등 6개국과 맺은 것으로, 이란 핵 활동을 제한하는 대신 대이란 제재를 해제하는 내용을 담고 있다.

그러나 트럼프 전 미국 대통령이 2018년 합의 탈퇴를 선언하고 제재를 부활시키자 이란도 핵 활동을 일부 재개했다. 현재 미국은 이란이 핵합의를 준수할 경우 제재를 해제한다는 입장이다.

이란은 4월 초부터 오스트리아 수도 빈에서 러시아, 중국, 프랑스, 영국, 독일 측과 만나 핵합의 복원 협상을 시작했다. 이란은 미국과 대화하지 않겠다고 주장했지만, 회담 과정에서 양국은 간접적으로 의견을 교환한 것으로 전해졌다.

블링컨 장관은 또 해외 근무 외교관들이 원인 불명의 뇌손상 '아바나 증후군'을 겪은 것과 관련해 정부 차원에서 조사를 진행 중이라고 밝혔다.

러시아 등 특정 국가가 연루된 의혹이 있다면 문제를 제기할 것이라면서도 현시점에서 정확한 원인을 알지 못한다고 덧붙였다.

2016년 쿠바의 미 대사관에서 근무한 중앙정보국(CIA) 직원이 두통과 어지럼증을 호소해 처음 알려진 이 질환은 쿠바 수도 아바나의 이름을 따 '아바나 증후군'으로 불렸다.

미 정부는 이들 증상에 대한 정확한 원인 규명에는 이르지 못했지만 내부적으로는 러시아군 정보기관인 총정찰국(GRU)이 배후에 있을 가능성을 염두에 두고 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr