코액터스, 英 런던 택시 '블랙캡' 차종 도입

[아시아경제 부애리 기자] 모빌리티 플랫폼 '고요한M'을 운영하는 코액터스가 영국 런던의 명물택시 블랙캡 차량을 도입한다.

코액터스는 8일 영국 블랙캡 차량 국내 독점 공급 사업자 에이티모빌리티와 'TX모델' 이용을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 8일 밝혔다.

업무협약을 통해 수입되는 'TX모델'은 친환경 하이브리드 시스템을 탑재했고, 최대 6명이 탑승할 수 있다. 휠체어를 사용하는 교통약자들도 편하게 이용할 수 있는 것이 특징이다.

송민표 코액터스 대표는 "영국 런던의 명물택시로 알려진 블랙캡은 실내공간, 승하차 편의성, 친환경성 등이 장점인 보편적 이동수단이다"라며 "고요한M에 블랙캡의 최신 모델인 TX를 도입해 차별화된 이동경험을 제공하고, 교통약자까지 포함하는 보편적 이동가치를 실현해가겠다"고 밝혔다.

한편 코액터스는 과학기술정보통신부 규제 샌드박스 실증특례로 운영하던 고요한M에 TX 모델을 이용한 프리미엄 호출 라인업을 추가해 이번달 플랫폼 운송사업 면허를 신청할 예정이다.

